26 декабря 2023, 14:29
Московскому школьнику разорвало щеку петардой
Shot: школьник из Москвы получил открытую рану щеки из-за взорвавшейся петарды
Девятиклассник из Москвы получил открытую рану щеки из-за взорвавшейся петарды. Подросток встретит Новый год в больнице, сообщил Telegram-канал Shot.
Несчастный случай произошел с учеником одной из школ на западе столицы в минувшее воскресенье. Группа подростков развлекалась, бросая петарды, и в конце концов одна из них взорвалась слишком близко к одному из мальчиков. Он получил открытую рану правой щеки, его срочно доставили в медицинское учреждение.
Реклама
Пострадавший встретит Новый год в хирургическом отделении одной из больниц Москвы. Полиция начала расследовать обстоятельства случившегося.
На днях в Химках из-за бенгальских огней вспыхнула новогодняя елка. Дерево сгорело в сквере имени Марии Рубцовой из-за попавшей на него искры. Информации о пострадавших нет.
Школьники
Новый год
Москва 2023
Реклама
Реклама