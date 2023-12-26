Происшествия 26 декабря 2023, 14:29 Московскому школьнику разорвало щеку петардой Shot: школьник из Москвы получил открытую рану щеки из-за взорвавшейся петарды Freepik

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Девятиклассник из Москвы получил открытую рану щеки из-за взорвавшейся петарды. Подросток встретит Новый год в больнице, сообщил Telegram-канал Shot.

Несчастный случай произошел с учеником одной из школ на западе столицы в минувшее воскресенье. Группа подростков развлекалась, бросая петарды, и в конце концов одна из них взорвалась слишком близко к одному из мальчиков. Он получил открытую рану правой щеки, его срочно доставили в медицинское учреждение.

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Пострадавший встретит Новый год в хирургическом отделении одной из больниц Москвы. Полиция начала расследовать обстоятельства случившегося.

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