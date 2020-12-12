Московскому ресторану пригрозили закрытием из-за концерта Niletto

На концерте не соблюдалось социальное дистанцирование и многие зрители были без масок и перчаток. Теперь заведение могут оштрафовать на 300 тысяч или закрыть на срок до 90 суток.

Ранее деятельность концертного зала «Известия Hall» на Пушкинской площади приостановили, так как клуб нарушал коронавирусные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что сотрудники вынесли протокол о приостановлении работы Ледового дворца в Санкт-Петербурге, в котором проходил концерт рэпера Басты.

Сам музыкант заявил, что все меры безопасности на мероприятии были соблюдены, а на входе зрителям выдавали маски. Он также добавил, что требование о заполнении 25% мест в зале должно было вступить в силу только 1 декабря.