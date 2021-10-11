Школьница выпала из окна московской квартиры

В центре Москвы из окна жилого дома выпала девочка. Школьница погибла от полученных травм, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Трагедия произошла в одном из домов по Долгоруковской улице. Подросток упад с высоты четвертого этажа. «От полученных травм она погибла», — отметил собеседник агентства. Обстоятельства случившегося и возраст погибшего ребенка устанавливаются.