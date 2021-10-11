11 октября 2021, 23:22
Школьница выпала из окна московской квартиры
В центре Москвы школьница выпала с 4 этажа и разбилась
В центре Москвы из окна жилого дома выпала девочка. Школьница погибла от полученных травм, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Трагедия произошла в одном из домов по Долгоруковской улице. Подросток упад с высоты четвертого этажа.
«От полученных травм она погибла», — отметил собеседник агентства.
Обстоятельства случившегося и возраст погибшего ребенка устанавливаются.