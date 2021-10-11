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    11 октября 2021, 23:22

    Школьница выпала из окна московской квартиры

    В центре Москвы школьница выпала с 4 этажа и разбилась

    Александра Ломейко

    В центре Москвы из окна жилого дома выпала девочка. Школьница погибла от полученных травм, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

    Трагедия произошла в одном из домов по Долгоруковской улице. Подросток упад с высоты четвертого этажа.

    «От полученных травм она погибла», — отметил собеседник агентства.

    Обстоятельства случившегося и возраст погибшего ребенка устанавливаются.