Московского таксиста убили из-за разногласий по оплате проезда

В Москве водителя такси убили из-за разногласий по оплате проезда. Подозреваемый в совершении убийства уже задержан, им оказался 19-летний молодой человек. Об этом сообщило столичное управление СК РФ.

Тело 51-летнего мужчины обнаружили в пятницу в автомобиле, который был припаркован возле жилого дома на Саратовском проезде. Правоохранители обнаружили следы насильственной смерти: у мужчины были множественные колото-резаные раны. Следователи установили, что погибший работал в такси и в тот вечер выполнял один из заказов.

Подозреваемый в убийстве уже задержан. На допросе он полностью признал свою вину. Он рассказал, что конфликт с водителем у него произошел из-за разногласий по конечной сумме оплаты проезда. Юноше предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Сургуте водитель отказался везти девушку из-за низкой стоимости проезда. Она отменила заказ, но из-за этого с ее счета сняли деньги, рассказало Ura.ru. А в Уссурийске на парковке одного из городских ТЦ между таксистом и местным жителем произошла драка. Водитель в ходе потасовки откусил палец жене своего оппонента.