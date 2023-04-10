Происшествия 10 апреля 2023, 20:17 Московского сноубордиста спасли в горах Сочи Спасатели помогли сноубордисту выбраться из горной ловушки в Сочи

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Сноубордист застрял в районе Глубокой балки на южном склоне Аибги. Он сошел с оборудованных трасс и не мог самостоятельно выйти из леса. Спасатели отправились ему на помощь на вертолете, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Сообщение поступило спасателям 9 апреля, около 17:00. Житель Москвы не мог оставаться на ночь в горах из-за прогнозируемого резкого понижения температуры и снега.

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Вертолет со спасателями вылетел с базы МЧС в 17:45. В итоге мужчину нашли достаточно далеко от территории курорта. С помощью лебедки его подняли в вертолет. Медицинская помощь туристу не понадобилась.

По словам спасенного, он понял, что на хребет не сможет подняться, поэтому решил продолжить спускаться вниз. Во время спуска сноубордист попал на крутой скальный участок и чуть не рухнул с большой высоты.

Ранее спасатели вытащили лыжника в районе Коломенской набережной в Москве. Мужчину с лыжами подняли на борт СВП «Славир-9» в 150 метрах от берега, писал RT.