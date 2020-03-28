Московского школьника ранили из пневматики во время футбола

В Москве доставили в больницу 10-летнего школьника, получившего ранение из пневматики. По данному факту проводится проверка, рассказали «360» в столичной полиции.

Инцидент произошел около 18:00.

«С Ташкентской улицы в медучреждение доставлен несовершеннолетний с ранением, предположительно, из пневматического оружия», — уточнили в управлении МВД.

По данным Mash, пострадавший вместе с другими школьниками играл в футбол на детской площадке. Внезапно он упал на землю. Врачи скорой увезли его с ранением груди.

Кто и по какой причине стрелял в ребенка, неизвестно.

В середине марта житель столичного района Люблино открыл стрельбу из пневматического оружия по двум девушкам, которые зазывали покупателей на улице. Мужчине не понравился шум под окнами.