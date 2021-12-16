Московский водитель умер за рулем иномарки и попал в ДТП

Два автомобиля столкнулись на северо-востоке Москвы. Водитель одного из них, по предварительным данным, в момент ДТП был уже мертв.

Авария произошла вечером 16 декабря у дома № 81 по Алтуфьевскому шоссе, сообщила в Telegram городская Госавтоинспекция.

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Иномарка Chery врезалась в Mercedes, который ждал зеленого сигнала светофора на перекрестке. Погиб управлявший Chery 42-летний мужчина.

Предварительно установлено, что ему стало плохо за рулем. Летальный исход не имеет отношения к столкновению.

Источник фото: телеканал «360»

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На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.

В Набережных Челнах произошло серьезное ДТП с пятью машинами. Погиб один человек, еще пятеро пострадали.