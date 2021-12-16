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    16 декабря 2021, 18:02

    Московский водитель умер за рулем иномарки и попал в ДТП

    Госавтоинспекция: в Москве мужчина умер за рулем попавшей в ДТП иномарки

    Александра Ломейко, Алла Морген

    Два автомобиля столкнулись на северо-востоке Москвы. Водитель одного из них, по предварительным данным, в момент ДТП был уже мертв.

    Авария произошла вечером 16 декабря у дома № 81 по Алтуфьевскому шоссе, сообщила в Telegram городская Госавтоинспекция.

    Видео прислано через приложение «Репортер 360» (Android и iOS)

    Иномарка Chery врезалась в Mercedes, который ждал зеленого сигнала светофора на перекрестке. Погиб управлявший Chery 42-летний мужчина.

    Предварительно установлено, что ему стало плохо за рулем. Летальный исход не имеет отношения к столкновению.

    Московский водитель умер за рулем иномарки и попал в ДТП | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Фото прислано через приложение «Репортер 360» (Android и iOS)

    На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.

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