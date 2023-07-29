Происшествия 29 июля 2023, 18:39 Московский ТЦ «Гагаринский» эвакуировали из-за вспыхнувшего самоката «Подъем»: в Москве эвакуировали ТЦ «Гагаринский» из-за возгорания самоката Фото: freepik.com

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В Юго-Западном административном округе их торгового центра «Гагаринский» срочно вывели на улицу посетителей и сотрудников из-за задымления. На место вызвали пожарных, об этом сообщили в издании «Подъем».

По его данным, в субботу, 29 июля, в столице в ТЦ «Гагаринский» по громкой связи попросили покупателей покинуть здание из-за задымления. Очевидцы запечатлели на камеру смартфона обстановку внутри центра в момент эвакуации. На кадрах видно, как люди спокойно выходят из помещения, многие с детьми.

Представители МЧС уточнили СМИ, что к ним поступил вызов с улицы Вавилова, дом 3. На место ЧП прибыли пожарные подразделения. Предположительно, загорелся электросамокат, который стоял на подземной парковке.

Все причины и обстоятельства произошедшего установят специалисты.

Telegram-канал «112» добавил, что пожар уже потушили. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее квартира загорелась в многоэтажке на северо-западе Москвы. По предварительным данным, пострадал один человек.