Происшествия 06 февраля 2024, 11:20 Московский суд заочно арестовал бывшего советника Зеленского Арестовича Официальный сайт президента Украины

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Суд в Москве заочно арестовал бывшего советника офиса украинского президента Алексея Арестовича*. Его обвиняют в призывах к осуществлению террористической деятельности и распространении фейков о российской армии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Басманный суд Москвы постановил арестовать Арестовича* на два месяца по обвинению по двум статьям. Его заключат под стражу в случае экстрадиции или депортации на территорию России.

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«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Арестовича* на срок два месяца с момента его фактического задержания», — указали в суде.

Бывший советник президента Украины Владимира Зеленского покинул территорию Украины в сентябре. По данным украинской прессы, Арестович* пересек границу с Польшей через пропускной пункт Краковец-Корчева благодаря документу из ГУР. Журналисты NGL.Media предположили, что политик уехал из Украины перед заседанием высшего антикоррупционного суда по делу о взятках.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.