06 февраля 2024, 11:20
Московский суд заочно арестовал бывшего советника Зеленского Арестовича
Суд в Москве заочно арестовал бывшего советника офиса украинского президента Алексея Арестовича*. Его обвиняют в призывах к осуществлению террористической деятельности и распространении фейков о российской армии. Об этом сообщило РИА «Новости».
Басманный суд Москвы постановил арестовать Арестовича* на два месяца по обвинению по двум статьям. Его заключат под стражу в случае экстрадиции или депортации на территорию России.
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«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Арестовича* на срок два месяца с момента его фактического задержания», — указали в суде.
Бывший советник президента Украины Владимира Зеленского покинул территорию Украины в сентябре. По данным украинской прессы, Арестович* пересек границу с Польшей через пропускной пункт Краковец-Корчева благодаря документу из ГУР. Журналисты NGL.Media предположили, что политик уехал из Украины перед заседанием высшего антикоррупционного суда по делу о взятках.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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