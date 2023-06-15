Происшествия 15 июня 2023, 19:24 Московский суд приговорил спонсора терриристов к 18 годам лишения свободы Вступил в силу вынесенный в Москве приговор пособнику террористической организации пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области

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Приговор 2-го Западного окружного военного суда в Москве пособнику международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*, 23-летнему С. Джумабаеву, вступил в законную силу. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области. Спонсора террористической группировки приговорили к 18 годам лишения свободы, из которых первые три он проведет в тюрьме, а оставшиеся — в колонии строгого режима.

Сотрудники УФСБ выяснили, что Джумабаев был последователем террористической идеологии, поэтому организовал сбор денег для террористов на банковские карты и не раз направлял средства установленным членам группировки. Сумма переводов превысила 300 тысяч рублей. Помимо этого, молодой человек разместил на своей странице в соцсети видео с призывами к терроризму в составе «Катиба Таухид валь-Джихад»*.

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Следователи собрали исчерпывающие доказательства вины Джумабаева. Приговор вынесли за содействие террористической деятельности (часть 4 статьи 205.1) и участие в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5).

* «Катиба Таухид валь-Джихад» — запрещенная в России международная экстремистская организация.