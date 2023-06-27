Происшествия 27 июня 2023, 19:40 Московский суд приговорил экс-полицейского к 11 годам колонии за взятку колесными дисками Экс-полицейского приговорили к 11 годам колонии за взятку 1,3 миллиона колесными дисками Фото: freepik.com

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Тверской районный суд признал 39-летнего бывшего сотрудника полиции из Подмосковья виновным в коррупционном преступлении. Ближайшие 11 лет он проведет в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Москве.

По версии следствия, мужчина, будучи начальником одного из подразделений ОВД по Московской области, брал деньги и колесные диски для машины в качестве взятки в обмен на покровительство и попустительство по службе в интересах двоих взяткодателей. В общей сложности он получил от них 1,3 миллиона рублей.

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Во время расследования уголовного дела СК провел 30 допросов и очных ставок, обыски в доме обвиняемого, а также получил заключение экспертизы маркировочных обозначений. Одного из взяткодателей приговорили к трем годам лишения свободы условно.

В результате следователям удалось собрать полную доказательную базу. Тверской районный суд признал бывшего сотрудника правоохранительных органов виновным и назначил 11 колонии строгого режима.

Ранее СК Подмосковья сообщил о передаче в суд дела чиновницы, оставившей без жилья пять сирот.