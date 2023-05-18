Происшествия 18 мая 2023, 18:24 Московский суд оставил экс-сотрудника консульства США Шонова в СИЗО Суд Москвы продлил срок ареста экс-сотрудника консульства США Шонова на три месяца Pxhere

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Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил срок ареста экс-сотрудника консульства США Роберта Шонова. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Романова.

«Продлен срок содержания под стражей на три месяца, а всего — до пяти месяцев, то есть до 23 августа 2023 года», — сказала она.

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Шонова задержали во Владивостоке, его заключили под стражу, после арестованного доставили в Москву. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством». Подозреваемому грозит до восьми лет тюрьмы.

Как передавало ранее РИА «Новости», США не смогли прокомментировать арест экс-сотрудника посольства в России. В Белом доме заявили, что «нужно проверить» информацию.