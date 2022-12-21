Эксклюзив 21 декабря 2022, 13:09 Московский школьник сломал нос учителю химии за сделанное замечание Школьник в Москве избил учителя за сделанное замечание РИА «Новости»

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Учащийся девятого класса школы № 2089 в Москве избил преподавателя химии за сделанное на перемене замечание. Об этом «360» сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Конфликт произошел 19 декабря. В ответ на порицание школьник ударил педагога, которому потребовалась помощь скорой помощи. Прибывшие медики установили, что госпитализация мужчине не требуется.

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«Сейчас учитель находится дома. Администрация школы поговорила со школьником и его родителями. Сделаем все возможное для урегулирования ситуации», — сообщили в департаменте.

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По данным РЕН ТВ, врачи диагностировали у преподавателя перелом костей кисти, множественные ушибы и перелом носа. Полиция начала разбирательство в ситуации.

Ранее в Красноярском крае второклассник подрался с учительницей. Преподаватель утверждал, что ребенок дважды ее ударил, после чего женщина удерживала его до прихода социального педагога. Мама школьника рассказывала «360», что эта ситуация стала не первым конфликтом между ребенком и учителем.