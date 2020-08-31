Московский школьник получил пулю из воздушки в глаз

Восьмиклассник из Москвы стрелял с другом из пневматического пистолета по банкам. Пуля отрикошетила и попала мальчику в глаз. Школьника отвезли в больницу. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам пострадавшего, инцидент произошел в районе полудня 27 августа в московском районе Перово. Вместе со своим другом он решил пострелять из пневматического пистолета по банкам. Пуля в форме шарика отрикошетила и угодила ему в глаз. Врачи поставили мальчику диагноз «ушибленная рана верхнего века, тупая травма глаза».

Школьник заявил, что ранение получил по собственной неосторожности. Полицейские начали проверять все обстоятельства ЧП.