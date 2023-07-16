Происшествия 16 июля 2023, 21:31 Московский школьник наелся ядовитых ягод в лесу и попал в больницу Подросток в Москве съел ядовитую бузину и попал в больницу с отравлением Википедия

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Школьник попробовал бузину в Москве и попал в больницу. Медики диагностировали отравление. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В материале сказано, что 16-летний подросток гулял недалеко от Машкинского шоссе. Во время прогулки школьник съел ягоды бузины, растущие на кустарнике. Спустя время несовершеннолетнему стало плохо, он вызвал скорую помощь.

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По данным канала, школьника срочно отвезли в одну из московских больниц. Врачи поставили ему диагноз «отравление ядом растительного происхождения».

В красных ягодах бузины есть токсичные элементы, а недозрелые плоды красного и черного сорта содержат в себе алкалоиды — опасные для детей вещества, вызывающие серьезные желудочные колики и проблемы с ЖКТ. Сама ягода созревает в конце августа — начале сентября.

Ранее эксперты Роскачества назвали ряд опасных продуктов, в которых может присутствовать яд. В списке оказались картофель, грибы, косточки вишни и другие.