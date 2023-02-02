Эксклюзив 02 февраля 2023, 22:33 Московский школьник избил одноклассницу после уроков Директор школы № 1420 в Москве: мальчик извинился перед девочкой, которую избил у входа

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Избиением семиклассницы закончилась прогулка учеников одной из московских школ. Одному из подростков чем-то не понравилось поведение девочки, поэтому он начал ее избивать. Момент нападения попал на видео. На кадрах можно увидеть, как мальчик повалил ее в снег, пока остальные молодые люди просто смотрели за происходящим.

Директор учебного заведения заявила «360», что видеозапись, которая попала в Сеть, неполная. По ее словам, потасовку урегулировал сотрудники школы, который заметил происходящее.

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Хронометраж записи, которая оказалась в распоряжении редакции, составляет почти четыре минуты. За это время ни один из взрослых не пытался разнять детей.

Директор добавила, что в результате нападения девочка получила ушибы. Устроившего потасовку молодого человека вместе с родителями пригласили на встречу с завучем, социальным-педагогом и психологом

«По итогам беседы мальчик принес извинения девочке», — подчеркнула директор школы.

Администрация учебного заведения начала служебную проверку, а с учениками работают социальный педагог и психолог.