Происшествия 14 июля 2023, 15:41 Московский рэпер Милиан О’Войд случайно спалил дом огнеметом «112»: рэпер Милиан О’Войд случайно поджег крышу здания во время съемок клипа Фото: freepik.com

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На съемках видеоклипа рэп-исполнителя Милиана О’Войда произошло неудачное фаер-шоу: наемный пиротехник нечаянно поджег огнеметом крышу здания, сообщил Telegram-канал «112».

Источник уточнил, что музыкант в интернете нашел специалиста по пиротехнике для съемок клипа. Он должен был обеспечить спецэффекты на площадке, но вместо этого поджег крышу и сбежал.

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Прибывшие на место сотрудники полиции и пожарные уже не застали возгорание, так как команде Милиана удалось потушить огонь самостоятельно. После ЧП на крыше нашли огнемет и баллон с газом. Предметы и участников съемок доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее москвич во время спора облил друга водкой и поджег.