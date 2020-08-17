Московский полицейский в последний момент спас упавшего на рельсы в метро пассажира. Видео

Полицейский Александр Загорский вытащил на перрон упавшего на рельсы на станции «Курская» московского метро мужчину. Он спас пассажира за секунду до прибытия поезда.

«Времени для раздумий не было. Я понимал, что мужчина не сможет самостоятельно выбраться на платформу станции, любое промедление могло обернуться трагедией», — рассказал про ЧП Загорский.

Во время патрулирования станции «Курская» Кольцевой линии метро Москвы полицейский увидел, как к краю платформы приближается мужчина и падает на рельсы. Он немедленно подал знак машинисту, схватил пострадавшего за плечи и вытащил на платформу. Поезд подъехал в ту же секунду. Напарник Загорского сразу вызвал скорую.

Упавший мужчина пояснил, что до этого происшествия много работал, плохо спал и поэтому почувствовал себя плохо. Сейчас жизни спасенного пассажира ничто не угрожает.