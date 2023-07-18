Происшествия 18 июля 2023, 11:11 Московский полицейский чуть не застрелил коллегу из Калашникова Baza: полицейский в Москве случайно выстрелил в коллегу у Коптевского военкомата РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сержант полиции на дежурстве у Коптевского военкомата случайно выстрелил из автомата Калашникова в своего коллегу. Пострадавший выжил, сообщил Telegram-канал Baza.

Согласно данным СМИ, случайная стрельба у военкомата произошла утром 17 июля. Сержант полиции неловко взялся за автомат и произвел выстрел. Раненного в живот полицейского от гибели спасли бронежилет и рация, в которую попала пуля.

Реклама

Telegram-канал уточнил, что в МВД начали служебную проверку из-за неосторожного обращения с оружием. Виновного в стрельбе уже отстранили от обязанностей.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил о попытке мужчины поджечь Мавзолея Ленина с помощью коктейля Молотова, в процессе задержания он оказал сопротивление представителям правопорядка.