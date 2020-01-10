Московский магазин закрыли из-за бегающих по залу крыс. Видео

Один из столичных магазинов торговой сети «Пятерочка» временно закрыли после появления крыс. Бегающих среди продуктов грызунов заснял один из покупателей и опубликовал в соцсети.

На кадрах видно, как одна крыса выбегает из-под ящиков с товаром и прячется за перегородкой, а другая в этот момент сидит и что-то грызет.

Как рассказала временно и. о. главного государственного санитарного врача по Северо-Восточному административному округу Москвы Ирина Тарасенко, сотрудники ведомства посещали магазин на улице Бестужевых и осмотрели все помещения.

«По периметру обнаружены разрушения в стенах, норы, по залу разбросаны фрукты, плоды были погрызены. Самих грызунов обнаружено не было, но присутствовали следы их жизнедеятельности», — цитирует Тарасенко РИА «Новости».

Она добавила, что по результатам проверки составили протокол и временно остановили работу магазина. Сейчас торговая точка опечатана. По словам Тарасенко, за последнее время жалоб от покупателей на отравления не поступало, однако дело отдадут для дальнейшего рассмотрения в Бутырский районный суд.