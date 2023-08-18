Эксклюзив 18 августа 2023, 08:22 Московский «Экспоцентр» показали спустя несколько часов после падения БПЛА Обстановку в районе падения БПЛА у «Экспоцентра» в Москве сняли на видео

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Спустя четыре часа после падения беспилотника к «Экспоцентру» на Краснопресненской набережной Москвы стянулись люди. Обстановку в районе ЧП показал «360».

Военные сбили украинский БПЛА около четырех часов утра. От воздействия системы ПВО он сменил направление и рухнул на восьмой павильон «Экспоцентра». Дрон повредил облицовку и металлические конструкции на площади около 30 квадратных метров, обошлось без возгорания и пострадавших.

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Утром возле комплекса столпились люди. Там 17 августа, судя по информации на сайте «Экспоцентра», открылась международная специализированная выставка «Детство» и «Детская мода».

Другой беспилотник минувшей ночью сбили в Белгородской области. Дрон самолетного типа обнаружили 17 августа в 22:22. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что БПЛА настигли над селом Никольское Шебекинского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет.