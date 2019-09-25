Московский дебошир напал с газовым баллончиком на полицию

На Ленинском проспекте в Москве сотрудники полиции обратили внимание на мужчину, чье поведение им показалось неестественным. Когда правоохранители приблизились, он выхватил газовый баллончик и брызнул в сторону полицейских. Мужчину задержали.

Как рассказали в московском главке МВД, мужчина вел себя необычно, чем и привлек внимание сотрудников полиции, патрулировавших территорию неподалеку от станции метро «Тропарево». Правоохранители приняли решение задержать нарушителя.

«При задержании нарушитель распылил в сторону сотрудников содержимое газового баллончика и предпринял попытку скрыться», — рассказали на Петровке, 38. Слова представителя МВД Москвы привело РИА «Новости».

Один из сотрудников полиции пострадал при задержании и ему понадобилась медицинская помощь. После того, как его осмотрели медики, полицейский вернулся к месту несения службы.

Нарушитель задержан. Его личность установлена. Правоохранители начали проверку происшествия, по итогам которой будет принято процессуальное решение.