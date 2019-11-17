Московский бизнесмен выпил с незнакомцами и лишился 100 тысяч рублей

Пьянка с незнакомцами обернулась для предпринимателя из Москвы травмами и кражей. Собутыльники забрали у бизнесмена 100 тысяч рублей и скрылись. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Как рассказали РИА «Новости», директор одной из коммерческих фирм 16 ноября обратился за помощью к сотрудникам полиции. По его словам, ночью он был в гостинице на Новоданиловской набережной вместе со случайными людьми, которые его ограбили.

Правоохранители выехали на место случившегося и установили, что предприниматель действительно проживал в одном из гостиничных номером. Там он распивал спиртное с некими гражданами, которые начали его бить и связали ремнем.

Затем злоумышленники ушли из гостиницы, прихватив с собой мобильный телефон директора и 100 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело и начали расследование. Сейчас все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.