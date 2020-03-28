Московский бизнесмен прогорел на покупке масок на сотни миллионов рублей

Пока у обычных россиян проблема найти защитные маски, у бизнесменов — горячая пора, чтобы заключить выгодный контракт на покупку этих самых масок. И не всегда у предпринимателей, как оказалось, сделки проходят гладко.

Так, житель Москвы перевел деньги аж за 10 миллионов масок, но они где-то «потерялись». Точнее, потерялась фирма-производитель, с которой заключался договор на поставку. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Поиск компании осложняет то, что договаривались сотрудники через третьих лиц — да так, что теперь концов не найти.

Судя по тому, что одна маска в договоре стоила 19 рублей, бизнесмен не досчитался почти 200 миллионов рублей. Полиция проверяет всю цепочку возможных мошенников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.