Эксклюзив 30 декабря 2022, 10:26 Московский банк получил письмо о минировании. Шантажистка потребовала от ФСБ 1 млрд рублей Источник «360»: московский банк получил письмо о заминировании РИА «Новости»

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Московский кредитный банк в 08:47 утра получил письмо по электронной почте о том, что якобы все его отделения в столице заминировали. Женщина-отправитель сообщила, что это сделали она, ее парень и мать. За разминирование шантажистка потребовала, чтобы сотрудники Федеральной службы безопасности доставили к ее дому миллиард рублей, сообщил источник «360».

Женщина пригрозила, что сегодня в 22:00 «здания взлетят на воздух». Чтобы этого не случилось, ФСБ до этого времени должна прислать к ее дому вертолет с деньгами. Шантажистка указала свой домашний адрес.

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«Когда мои требования будут выполнены, пусть ФСБ позвонит на мой номер», — добавила она.

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Об угрозах сообщило отделение банка в Красносельском районе Москвы (Луков переулок, 2, строение 1).