Происшествия 21 февраля 2024, 08:44 Московские врачи продолжили наблюдать за ранеными из-за обстрела 30 декабря белгородцами Гладков: в больницах Москвы остались 13 пострадавших от обстрелов белгородцев РИА «Новости»

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Перевезенные в Москву белгородцы, пострадавшие из-за удара ВСУ по городу 30 декабря, по-прежнему проходят лечение в столице. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице «Вконтакте».

По его словам, в московских больницах сейчас находятся 13 жителей Белгорода. Большая часть из них остаются в реабилитационных центрах.

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«Четверо из них, тяжелораненых, уже переведены в обычные палаты. А девять человек находятся в реабилитационных центрах города Москвы: три ребенка и шесть взрослых», — указал Гладков.

Он пожелал им скорейшего выздоровления и возвращения домой.

Ранее губернатор рассказал о состоянии белгородцев, пострадавших от ударов украинских БПЛА в ночь с 13 на 14 февраля и обстрела 15 февраля.

Раненых отвезли в больницу Святителя Иоасафа, оказали необходимую медицинскую помощь. Жительница Белгорода получила проникающее ранение обоих глаз и осколочные ранения рук, ей провели операцию. Еще один мужчина находился в среднем состоянии из-за минно-взрывной травмы и осколочного ранения.