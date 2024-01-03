Происшествия 03 января 2024, 19:17 Московские врачи нашли мышьяк в организме инженера бетонного завода Shot: большое количество мышьяка нашли в анализах инженера московского завода РИА «Новости»

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Отравление мышьяком диагностировали врачи московской больницы у обратившегося к ним с жалобами на самочувствие инженера-конструктора бетонного завода Москвы. Пациент рассказал, что плохо ему стало после обеда в кабинете на рабочем месте. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов публикации, речь идет о 49-летнем мужчине, который пришел к врачу незадолго до Нового года. После быстрого обеда в кабинете он почувствовал резкое ухудшение состояния, сильную тошноту и заметил появление на теле бурых пятен.

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Мужчина срочно обратился в больницу, где после проведенных анализов врачи установили диагноз — интоксикация мышьяком. С пациентом провели все необходимые процедуры, чтобы минимизировать угрозу для жизни.

Всю информацию врачи передали полицейским, которые начали проверку. В ходе мероприятий правоохранители намерены выяснить, случайно попал мышьяк в организм пострадавшего, или он стал жертвой намеренного отравления.