Происшествия 19 июня 2023, 01:03 Московские туристы пропали в горах Карачаево-Черкесии МЧС: в горной местности Карачаево-Черкесии пропали туристы из Москвы Портал МЧС России

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Группа туристов из Москвы пропала в горной местности Карачаево-Черкесии. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте МЧС России.

В воскресенье, 18 июня, в спасательные службы поступило сообщение от мужчины, который заявил об исчезновении своей 40-летней дочери. Женщина состоит в туристической группе из четырех москвичей и уже долго не связывалась с отцом.

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Поход туристической группы начался 12 июня. Состав двинулся из поселка Архыз, а завершение миссии должно произойти 21 июня в селе Нижний Архыз Зеленчукского района.

«Для поисков указанной группы выдвинулось Архызское поисково-спасательное подразделение КЧПСО МЧС России в составе трех человек, одной единицы техники», — сказано на сайте.

Спасатели тщательно проверили долину реки Дукка и озеро Семицветное, однако туристов там не было. Из-за темного времени суток поиски приостановлены, но с наступлением утра их продолжат.

Ранее россиянин пропал без вести во время купания на острове Бали. Вместе с ним были еще два человека и когда компания отдыхала в воде, ее накрыло волной. Два туриста сумели выбраться на берег, а третий исчез.