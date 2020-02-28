Московские спасатели вызволили кошку из недельного плена

Спасатели Московского Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) сняли с крыши исхудавшую кошку. Животное неделю просидело на крыше и совсем одичало.

На вызов пришлось ехать на специальном автомобиле. В помощи нуждалась кошка, которую хозяева безуспешно искали уже неделю. Оказалось, что домашняя любимица пошла прогуляться, забралась на крышу трехэтажного таунхауса и сама не смогла спуститься вниз. Так и провела на крыше неделю, постепенно дичая, рассказали в пресс-службе ГОЧСиПБ.

Мяукание кошки услышали соседи. Сообщили хозяевам, те вызвали спасателей. Чтобы забраться на крышу, сотрудники подразделения развернули трехколенную лестницу. По ней и забрались на крышу. Кошку спасли и передали хозяевам.

«Кошка просидела на крыше около недели», — подтвердил позже старший дежурной смены Дмитрий Дмитриев.

По его словам, хозяева сначала не придали значения, что их любимица куда-то пропала. Ушла гулять — значит, так захотела, кошки ведь гуляют сами по себе. Но потом забеспокоились.

«Мы — спасатели, поэтому помогаем всем: и людям, и братьям нашим меньшим. Помню, не так давно в мое дежурство поступил аналогичный вызов. Только там кошка застряла в стене подъезда», — вспомнил сотрудник Московского авиационного центра Дмитрий.

По его словам, тогда спасение животного оказалось делом непростым. Чтобы выручить животное, пришлось даже разбивать стену. Выручать приходится не только кошек. Так, в прошлом году из невольного плена они выручали змею.