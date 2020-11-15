Московские спасатели вытащили из запертой машины годовалого ребенка

Спасатели Московского авиационного центра вызволили из запертой машины годовалую девочку в Южном Бутове. Ребенок плакал. Взрослых рядом не было.

«В машине оказался ребенок около годика. Судя по одежде, девочка. Родных поблизости нет. Полиция сейчас занимается поиском, а мы ждем скорую помощь», — приводит пресс-служба департамента ГОЧСиПБ слова старшего дежурного смены Александра Климанова.

Источник фото: телеканал «360»

Кто запер девочку в машине, пока не известно. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства, из-за которых девочка оказалась одна в автомобиле.