Московские школьницы задержали пристававшего в автобусе педофила

Ребята ехали на форум по выбору будущей профессии. Неладное заподозрила преподавательница, когда увидела, что одна из учениц очень бледная. Девочка заявила, что все расскажет, когда они выйдут.

Выяснилось, что на протяжении всей поездки 14-летнюю девочку трогал неизвестный мужчина азиатской наружности. Параллельно он смотрел на телефоне эротические фотографии. Школьница постеснялась позвать на помощь и решила просто перетерпеть.

Сам педофил вышел на остановке вместе с подростками. Но тут же отправился на другую остановку. Но уйти далеко ему не дали уйти две бойкие школьницы. Они догнали мужчину и начали задавать ему вопросы, зачем он распускал руки и щупал их подругу. В этот момент учителя вызвали полицию.

Сам мужчина сначала отнекивался, что его приняли за другого. Однако после беседы с полицейскими он признал свою вину. Выяснилось, что 25-летний мужчина приехал в Москву из Киргизии и работает уборщиком в ресторане быстрого питания. Вместе со школьницами, которые его задержали и пострадавшей девочкой его привезли сначала в ОВД, а потом и в Следственный комитет.

Против мужчины завели уголовное дело по статье «Развратные действия». Школьницы заявили, что день у них прошел не зря. На форум по выбору профессии попасть они не смогли, но — зато помогли задержать преступника.