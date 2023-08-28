Происшествия 28 августа 2023, 12:58 Московские полицейские задержали подозреваемую в краже телефона у пассажира метро МВД: полиция в Москве задержала подозреваемую в краже телефона у пассажира метро РИА «Новости»

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Московские полицейские задержали подозреваемую в краже мобильного телефона у пассажира метро. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, в ночь на 28 августа подозреваемая ехала в метро. На участке Сокольнической линии метро женщина вытащила мобильный телефон у одного из пассажиров, пока он спал, и спрятала в свою сумку.

Потерпевший обнаружил пропажу и обратился в отделении полиции. Сотрудники правоохранительных органов объявили в розыск и нашли злоумышленницу, однако мобильный телефон она уже успела продать. Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее москвича задержали за кражу мобильного телефона в Басманном районе.