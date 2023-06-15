Происшествия 15 июня 2023, 17:31 Московские полицейские задержали однорукого инвалида за кражу телефона Сотрудники полиции задержали в Москве мужчину без руки, подозреваемого в краже телефона РИА «Новости»

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Сотрудники транспортной полиции разыскали в Москве подозреваемого в краже телефона благодаря особой примете, сообщили в пресс-службе МВД.

К полицейским обратился мужчина, заявив, что у него из рюкзака украли телефон. Момент хищения попал на камеры на станции Киевского направления МЖД.

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У злоумышленника не было правой руки до локтя. Эта особенность позволила полицейским быстро вычислить и задержать его на Ярославском вокзале в Москве. Мужчину доставили в отдел.

По данным ведомства, 44-летнего инвалида без определенного места жительства не раз судили за воровство. Задержанный рассказал, что потерял руку несколько лет назад, попав под поезд.

Следователи арестовали мужчину и возбудили против него уголовное дело по статье «Кража».

Ранее в Москве задержали укравшего самокат за полмиллиона рублей и сумку с деньгами.