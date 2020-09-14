Московские полицейские задержали ходившего по рельсам метро мужчину

По словам инсайдера, задержанным оказался 41-летний мужчина, зарегистрированный в Красноярске.

«Он пояснил, что спустился с платформы с целью спасти мышонка, которого увидел внизу на рельсах», — рассказал источник.

По данным издания, на мужчину составили административный протокол за нарушение требований безопасности.