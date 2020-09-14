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    14 сентября 2020, 20:11

    Московские полицейские задержали ходившего по рельсам метро мужчину

    Артур Блянихов

    Сотрудники московского метро заметили на станции «Сходненская» странного мужчину, который ходил по рельсам и не спешил оттуда выбираться. После возвращения на платформу он попытался объяснить свое поведение, передает сайт kp.ru.

    По словам инсайдера, задержанным оказался 41-летний мужчина, зарегистрированный в Красноярске.

    «Он пояснил, что спустился с платформы с целью спасти мышонка, которого увидел внизу на рельсах», — рассказал источник.

    По данным издания, на мужчину составили административный протокол за нарушение требований безопасности.

    Новости SMI.FM