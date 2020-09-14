14 сентября 2020, 20:11
Московские полицейские задержали ходившего по рельсам метро мужчину
Сотрудники московского метро заметили на станции «Сходненская» странного мужчину, который ходил по рельсам и не спешил оттуда выбираться. После возвращения на платформу он попытался объяснить свое поведение, передает сайт kp.ru.
По словам инсайдера, задержанным оказался 41-летний мужчина, зарегистрированный в Красноярске.
«Он пояснил, что спустился с платформы с целью спасти мышонка, которого увидел внизу на рельсах», — рассказал источник.
По данным издания, на мужчину составили административный протокол за нарушение требований безопасности.