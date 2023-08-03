Происшествия 03 августа 2023, 11:38 Московские полицейские нашли наркотики у таксиста, попавшего в ДТП после погони Полиция в Москве нашла наркотики в автомобиле у таксиста, попавшего в ДТП после погони РИА «Новости»

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На севере Москвы водитель такси отказался останавливаться по требованию полицейских и попытался скрыться. После погони его задержали. О происшествии рассказала пресс-служба МВД.

В ведомстве уточнили, что таксист не справился с управлением, пытаясь уйти от преследования, и врезался в фонарный столб. Полицейские задержали водителя. Им оказался мужчина из ближнего зарубежья.

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При этом правоохранители обнаружили, что 25-летний мужчина перевозил не только пассажиров, но и наркотики. В салоне авто нашли более 60 свертков с запрещенными веществами. Также выяснилось, что мужчина находился в России нелегально.

В его иномарке было обнаружено 60 свертков с гашишем и производным N-метилэфедрона. Пресс-служба МВД

Против водителя такси возбудили семь административных и одно уголовное дело. Его заключили под стражу.

Ранее полицейские нашли почти полкило наркотиков у пассажира такси на западе Москвы. Он признался, что привозил запрещенные вещества в столицу для их дальнейшей продажи.