Происшествия 12 июля 2023, 13:25 Московские полицейские накрыли притон для занятия проституцией МВД: в Москве накрыли притон и задержали трех девушек по подозрению в занятии проституцией РИА «Новости»

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Сотрудники полиции накрыли притон для занятия проституцией в жилом доме на улице Профсоюзной. Его организатор попал под следствие. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что правоохранители задержали приезжих девушек 20, 33 и 34 лет. Они подозреваются в том, что оказывали платные интимные услуги. Против них составили административные протоколы.

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Позже полицейским удалось установить и задержать причастного к организации притона. Подозреваемым стал 26-летний приезжий. По версии следствия, он собирал деньги за услуги, которые оказывали девушки. Во время обыска в его квартире нашли мобильники, SIM-карты и тетради с записями.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о сутенерстве и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что за январь–июнь количество преступлений в столице снизилось на 5%.