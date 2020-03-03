    03 марта 2020, 10:43

    Московские первоклашки обожгли глаза из-за кварцевой лампы. Учителя пообещали уволить

    Василиса Андреева, Дарья Бунякова

    Первоклассники одной из московских школ получили ожоги глаз после того, как в классе включили лампу для кварцевания. Учительницу пообещали уволить. Ситуацией занялись сотрудники СК, которые начали проверку информации о травмировании детей.
    Московские первоклашки обожгли глаза из-за кварцевой лампы. Учителя пообещали уволить

    Как рассказали «360» в пресс-службе столичного департамента образования и науки, инцидент произошел 2 марта в школе №1415. Учительница включила на перемене кварцевую лампу, которую не стала выключать после начала урока. Женщина нарушила правило использования устройств только закрытого типа и инструкции по безопасности.

    Несколько детей обратились за медицинской помощью, после обследования их отпустили домой. Четверо детей уже вернулись к занятиям. По факту случившегося проходит внутренняя проверка, учительница будет уволена

    Пресс-служба депздрава Москвы.

    В департаменте пообещали, что теперь в школе будут включать лампы только закрытого типа. Всех учителей ждет дополнительный инструктаж по технике безопасности.

    Ранее СМИ писали, что дети получили ожоги в одной из школ Останкинского района. Они пришли на занятия 2 марта, а после уроков более 20 учеников почувствовали боль в глазах. Причиной стала кварцевая лампа, которая была включена в классе на протяжении дня. Школьникам оказали необходимую помощь и отправили домой.

    «По фактам, изложенным в публикации СМИ, следственными органами <…> организовано проведение доследственной проверки. Из сообщения следует, что 25 первоклассников попали в больницу с термическими ожогами роговиц глаз», — сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Москве.

    Сейчас следователи выясняют все обстоятельства, произошедшие в школе. Соответствующее решение примут после завершения проверки.

    Офтальмолог Вячеслав Куренков рассказал «360», что для ожога роговицы может хватить всего пары минут рядом с такой лампой.

    Есть источники излучения, которые заведомо опасны не только для кожи, потому что мы обгораем, но и для других тканей, в том числе роговицы, сетчатки и других структур глаза. При экспозиции более нескольких минут, в зависимости от интенсивности источника, [включенная лампа] может привести к повреждению тканей и вызвать соответствующую симптоматику

    Вячеслав Куренков.

    Сейчас есть современные кварцевые лампы, которые защищены от воздействия на окружающих. Эти устройства имеют специальный корпус. Воздух проходит через короб и очищается от микробов.

    «Если это старое устройство, то такие устройства просто облучали помещение, тем самым стерилизовали воздух. Не рекомендовалось находиться ни минуты в таком помещении, потому что может быть ожог», — отметил Куренков.

    По словам врача, повреждение глаз может пройти через сутки или меньший срок. Все зависит от того, сколько именно времени дети были рядом с лампой.