Московские первоклашки обожгли глаза из-за кварцевой лампы. Учителя пообещали уволить

Первоклассники одной из московских школ получили ожоги глаз после того, как в классе включили лампу для кварцевания. Учительницу пообещали уволить. Ситуацией занялись сотрудники СК, которые начали проверку информации о травмировании детей.

Как рассказали «360» в пресс-службе столичного департамента образования и науки, инцидент произошел 2 марта в школе №1415. Учительница включила на перемене кварцевую лампу, которую не стала выключать после начала урока. Женщина нарушила правило использования устройств только закрытого типа и инструкции по безопасности.

Несколько детей обратились за медицинской помощью, после обследования их отпустили домой. Четверо детей уже вернулись к занятиям. По факту случившегося проходит внутренняя проверка, учительница будет уволена Пресс-служба депздрава Москвы.

В департаменте пообещали, что теперь в школе будут включать лампы только закрытого типа. Всех учителей ждет дополнительный инструктаж по технике безопасности.

Ранее СМИ писали, что дети получили ожоги в одной из школ Останкинского района. Они пришли на занятия 2 марта, а после уроков более 20 учеников почувствовали боль в глазах. Причиной стала кварцевая лампа, которая была включена в классе на протяжении дня. Школьникам оказали необходимую помощь и отправили домой.

«По фактам, изложенным в публикации СМИ, следственными органами <…> организовано проведение доследственной проверки. Из сообщения следует, что 25 первоклассников попали в больницу с термическими ожогами роговиц глаз», — сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Москве.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства, произошедшие в школе. Соответствующее решение примут после завершения проверки.

Офтальмолог Вячеслав Куренков рассказал «360», что для ожога роговицы может хватить всего пары минут рядом с такой лампой.

Есть источники излучения, которые заведомо опасны не только для кожи, потому что мы обгораем, но и для других тканей, в том числе роговицы, сетчатки и других структур глаза. При экспозиции более нескольких минут, в зависимости от интенсивности источника, [включенная лампа] может привести к повреждению тканей и вызвать соответствующую симптоматику Вячеслав Куренков.

Сейчас есть современные кварцевые лампы, которые защищены от воздействия на окружающих. Эти устройства имеют специальный корпус. Воздух проходит через короб и очищается от микробов.

«Если это старое устройство, то такие устройства просто облучали помещение, тем самым стерилизовали воздух. Не рекомендовалось находиться ни минуты в таком помещении, потому что может быть ожог», — отметил Куренков.

По словам врача, повреждение глаз может пройти через сутки или меньший срок. Все зависит от того, сколько именно времени дети были рядом с лампой.