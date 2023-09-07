Происшествия 07 сентября 2023, 11:30 Московские инспекторы нашли в посылке из Индии самый дорогой гриб-паразит Центральная почтовая таможня в Москве нашла в посылке из Индии грибы-паразиты Фото: freepik.com

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В Москве в посылке из Индии обнаружили самые дорогие грибы-паразиты. Их стоимость оценили в миллион рублей, сообщили в пресс-службе Центральной почтовой таможни.

В ведомстве уточнили, что во время сканирования почтового отправления в Москве на экране монитора высветились предметы, похожие на сучки. Инспекторы проверили коробку и увидели внутри высушенных гусениц с проросшими плодовыми телами.

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Отправитель оценил содержание посылки в 200 рупий, что составило около двух с половиной долларов. При этом документов, подтверждающих разрешение на ввоз товара, не было.

Специалисты установили, что в коробке оправили самый дорогой гриб, Кордицепс китайский, который используют в восточной медицине. Заказ с почти 200 граммами грибов предназначался жителю города Котельники.

Представители таможни добавили, что грибы этого вида можно перевозить только с ветеринарным сертификатом международного образца страны-отправителя или с разрешения Россельхознадзора. В итоге сотрудники таможни вернули посылку отправителю.

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