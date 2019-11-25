  • Московские дворники устроили массовую драку из-за уличного футбола

    25 ноября 2019, 19:00

    Анатолий Минкин

    Причиной массовой драки дворников на улице Ефремова в центре Москвы стал конфликт после игры в любительский футбол. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление столичного главка МВД.
    Московские дворники устроили массовую драку из-за уличного футбола

    Дворники устроили массовую драку в Москве. Видео

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    С заявлением о драке дворников в полицию обратились местные жители. Прибывшие на место правоохранители задержали 17 мужчин в возрасте от 18 до 49 лет. Все они приехали из стран ближнего зарубежья.

    «Конфликт возник после любительской игры в футбол», — заявили в ведомстве.

    В медицинское учреждение никто из участников драки не обращался, а в отношении задержанных полицейские составили протоколы за мелкое хулиганство.

    Ранее в СМИ появилось видео с места конфликта дворников. Все началось с того, что сначала поругались двое сотрудников ЖЭК, а после к ним присоединились остальные. В качестве оружия применялись лопаты, метла и ломики.