Московские дворники устроили массовую драку из-за уличного футбола

Дворники устроили массовую драку в Москве. Видео Подробнее

С заявлением о драке дворников в полицию обратились местные жители. Прибывшие на место правоохранители задержали 17 мужчин в возрасте от 18 до 49 лет. Все они приехали из стран ближнего зарубежья.

«Конфликт возник после любительской игры в футбол», — заявили в ведомстве.

В медицинское учреждение никто из участников драки не обращался, а в отношении задержанных полицейские составили протоколы за мелкое хулиганство.

Ранее в СМИ появилось видео с места конфликта дворников. Все началось с того, что сначала поругались двое сотрудников ЖЭК, а после к ним присоединились остальные. В качестве оружия применялись лопаты, метла и ломики.