Происшествия 22 августа 2023, 02:51 Аэропорты Внуково и Домодедово приостановили прием и отправку самолетов — СМИ Mash: прием и отправку самолетов приостановили в аэропортах Внуково и Домодедово Unsplash

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В аэропортах Домодедово и Внуково ввели план «Ковер», все вылеты и прилеты приостановлены. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Ранее, 21 августа, в аэропортах Внуково и Домодедово начали действовать ограничения после атаки беспилотника. Рейсы с 06:25 перенаправили в другие авиагавани. Уже с 08:30 работа аэропортов продолжилась в штатном режиме.

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Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский БПЛА самолетного типа над Московской областью. Дрон подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Он упал в районе населенного пункта Покровское Рузского городского округа Подмосковья. В результате происшествия никто не пострадал.

Украинские боевики пытались атаковать столицу с помощью БПЛА и 20 августа. Дрон самолетного типа посадили средствами РЭБ в воздушном пространстве городского округа Ступино.