Московская школьница прыгнула на мозаичный пол и провалилась на этаж вниз

В столичной школе № 491 десятилетняя девочка разбила фрагмент мозаичного пола и провалилась вниз на этаж. Медики подозревают у нее компрессионный перелом позвоночника.

Как стало известно «Московскому комсомольцу», четвероклассница на этаже, где проводились занятия по шахматам, прыгнула на стеклянный фрагмент пола и провалилась вниз, упав на вымощенный кафельной плиткой пол этажом ниже. Прозрачная поверхность не была рассчитана на воздействие ребенка с массой тела 38 килограммов и была отделена специальным заграждением.

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Учителя вызвали скорую. Врачи поставили предварительный диагноз — подозрение на компрессионный перелом трех позвонков.

Директор школы Александр Баданов сообщил агентству «Москва», что жизни девочки ничего не угрожает.

«Девочка забралась на метровое металлическое ограждение и спрыгнула с него на витражное стекло. В результате оно разбилось, и школьница упала на этаж ниже. Незамедлительно была вызвала скорая помощь, о случившемся сообщили родителям. В больнице врачи диагностировали у школьницы перелом. Благодаря тому, что стекло армированное, порезов удалось избежать», — сказал Баданов.

Он подчеркнул, что педколлектив находится на связи с семьей и уже начато служебное расследование. Виновные будут обязательно наказаны.

Издание «Комсомольская правда» уточнило, что врачи запретили ребенку активные занятия спортом, поэтому учитель отправила ее на пятый этаж, где проводились занятия по шахматам. Девочка не смогла усидеть долго на одном месте, и решила экспериментальным путем выяснить, выдержит ли ее вес мозаичный пол.