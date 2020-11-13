Московская школьница попала в больницу с отравлением наркотиками

Уточняется, что девочка нашла наркотики в подъезде и попробовала их. В итоге школьнице стало плохо. В настоящий момент полиция ведет проверку по факту случившегося.

Ярославская взяла ситуацию под свой контроль, информирует сайт «Дни.ру».

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ ликвидировали подпольную нарколабораторию, которая находилась на территории Владимирской области.