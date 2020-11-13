13 ноября 2020, 11:06
Московская школьница попала в больницу с отравлением наркотиками
Ученица одной из столичных школ попала в больницу с отравлением наркотическими веществами, информирует РИА «Новости» со ссылкой на слова детского омбудсмена Москвы Ольги Ярославской.
Уточняется, что девочка нашла наркотики в подъезде и попробовала их. В итоге школьнице стало плохо. В настоящий момент полиция ведет проверку по факту случившегося.
Ярославская взяла ситуацию под свой контроль, информирует сайт «Дни.ру».
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ ликвидировали подпольную нарколабораторию, которая находилась на территории Владимирской области.