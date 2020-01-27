27 января 2020, 13:10
Московская школьница получила травму мозга на уроке физкультуры
Ученица одной из московских школ угодила в больницу, получив сотрясение мозга на уроке физкультуре. Об этом сообщил сайт kp.ru.
По данным издания, 16-летнюю школьницу увезли в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу прямо с урока физкультуры. По словам старшеклассницы, во время занятия в нее попали мячом. Диагноз медиков — сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Правоохранители проводят проверку. Они выясняют, умышленно ли здоровью девочки был нанесен вред.