Московская школьница отдала цыганке все сбережения родителей

По данным издания, цыганки познакомились с девочкой в одном из столичных парков. Они попросили ее показать, где находится ближайшее отделение банка, а по пути разговорили ее, и обменялись телефонами. На протяжении нескольких дней одна из женщин общалась со школьницей по телефону, говоря в основном о пустяках.

Войдя в доверие, мошенница убедила ребенка найти все наличные деньги, которые есть в квартире и принести ей, что девочка и исполнила. Родители не досчитались почти полутора миллионов рублей. Правоохранители ищут женщину, которая обманула доверчивую школьницу.