Московская школьница самокатом отбилась от педофила в лифте

Неудачное нападение на школьницу педофил совершил еще 1 сентября 2018 года. Это была суббота и День знаний наступал только через два дня. Остаток летних каникул девочка решила погулять с подругами. Она ждала их возле подъезда, где ее и заприметил педофил.

Школьница решила подняться домой. С ней в подъезд зашел незнакомый мужчина. Когда они вместе зашли в лифт злоумышленник снял штаны. Девочка не растерялась и самокатом ударила его прямо в пах. От неожиданного отпора и боли педофил отступил и вышел на лестницу, а девочка уехала на лифте вверх. Она тут же рассказала все маме, которая вызвала полицию.

Отследить нападавшего смогли по камерам наблюдения. Когда полицейские его задержали, то выяснилось, что он их коллега. Педофил работал в охране общественного порядка. Как ему удалось устроится на службу, где нужно проходить психиатра — неизвестно.

Сам он все отрицал. По его словам, он зашел в подъезд случайно. Но его слова опровергла запись с камер. На съемке видно, как он прошел мимо незапертых дверей, но пошел именно за школьницей. Из органов мужчину уволили. А сегодня Головинский районный суд Москвы приговорил его к шести годам колонии.

О том, какие еще важные события произошли за день можно узнать в итоговом видео от «360».