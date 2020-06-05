Московская прокуратура проверит Delivery Club после жалоб курьеров

«Прокуратура Москвы организовала проверку информации о нарушении прав курьеров организации, оказывающей услуги по доставке еды. Работники сообщают в социальных сетях о нарушении их трудовых прав, необоснованных привлечениях к дисциплинарной ответственности и увольнениях», — рассказали в прокуратуре.

Разбираться в этом будет Савеловская межрайонная прокуратура. Она и оценит, как в Delivery Club соблюдаются трудовые права.

5 июня десятки сотрудников службы доставки собрались у главного офиса Delivery Club из-за незаконных штрафов и некомфортных условий работы. Представители компании объяснили, что необоснованные штрафы — ошибка системы, которая тестировалась несколько дней подряд. Все эти расходы вернутся на счета курьеров, заверили в компании.