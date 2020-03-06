Московская продавщица получила по ошибке 2 млн рублей аванса. Больше ее никто не видел

Продавщице магазина детской одежды в Москве по ошибке начислили два миллиона рублей аванса. После этого она как сквозь землю провалилась. Руководство магазина пыталось ее отыскать самостоятельно, но тщетно. Пришлось обратиться в полицию.

Женщину приняли на работу в конце октября 2019 года и положили ей оклад 23 тысячи рублей. Спустя месяц она получила аванс, который круто изменил ее жизнь. Она исчезла с радаров 27 ноября — перестала выходить на связь и на рабочем месте больше не появлялась.

«При начислении авансовой части заработной платы была допущена счетная ошибка, в результате которой сотруднице выплатили излишние денежные средства в размере почти двух миллионов рублей. С момента зачисления денег, с 27 ноября 2019 года, женщина не отвечает на звонки, не получает почтовую корреспонденцию с требованием вернуть указанную сумму», — рассказали агентству «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Полицейские сейчас ищут женщину и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.