Московская полиция задержала предполагаемого отца брошенного в метро мальчика

Спящего мальчика в коляске обнаружили пассажиры Арбатско-Покровской линии московского метро. Как сообщили «360» в пресс-службе столичного главка МВД, личность предполагаемого отца ребенка установили.

Сейчас мужчина находится в отделе полиции и дает показания. Предположительно, задержанный находится в состоянии опьянения. Если это подтвердит экспертиза, то в отношении него составят протокол.

«Также проводятся мероприятия по установлению личности мамы ребенка. По результатам проверки примут процессуальное решение», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Собственную проверку начала столичная прокуратура. Ведомство сообщило, что мужчина с коляской вошел на в вагон на станции «Строгино». В ходе мероприятий прокуроры оценят, как родители мальчика исполняют свои обязанности по воспитанию ребенка.