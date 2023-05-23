Происшествия 23 мая 2023, 11:59 Московская полиция задержала дважды судимого диверсанта за поджог на ж/д станции Электрозаводская Shot: в Москве задержали дважды судимого диверсанта за поджог на Электрозаводской Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве перед Днем Победы, 8 мая, 22-летний диверсант поджег два релейных шкафа на железнодорожной станции Электрозаводская. Никто не пострадал. Преступника задержали, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации из источника, подозреваемому Владимиру Н. в социальных сетях написал неизвестный. Он предложил ему устроить диверсию за 15 тысяч рублей. Преступник согласился.

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Однако поджог никак не повлиял на движение поездов. На месте преступления сотрудники полиции нашли 19-литровую и полуторалитровую пластиковые бутылки, а также рабочие перчатки.

Владимир ранее был дважды судим за кражу. Сейчас против него возбудили уголовное дело по статье 267 УК РФ («Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения»). Ему грозит срок лишения свободы до одного года.

Ранее правоохранительные органы в Москве задержали мужчину, который рисовал красные кресты на асфальте накануне Дня Победы. Им оказался 25-летний Константин Кочанов.

По версии следствия, он нарисовал как минимум три таких изображения: два у домов в Большом Козловском переулке и один — на Нижней Красносельской улице.