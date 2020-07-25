Московская полиция задержала 9 участников массовых драк

Участники драки в Новой Москве избили мужчину и повредили остекление магазина. На западе столицы неизвестные разбили стекла в здании кафе и автомойки. В результате один из посетителей порезался осколками.

Полиция завела уголовные дела по статье «Хулиганство». Правоохранители продолжают оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося, а также продолжают поиски участников массовых драк.

Ведомство сообщило, что полиция намерена пресекать подобные случаи и привлекать участников массовых драк и беспорядков к ответственности. В случае участия в конфликтах иностранных граждан их могут выдворить из России и запретить въезд обратно на пять лет.

Это не первое крупное задержание участников массовых драк в столице за последние дни. В минувшую пятницу, 24 июля, полицейские задержали 13 человек, устроивших потасовку на пересечении улиц Люблинская и Нижние поля. Один из участников конфликта получил ножевое ранение. Его отправили в больницу.